Il sacrificio di Verani: “Ho preso il pass olimpico, è un onore cederlo a Paltrinieri”

Obiettivo raggiunto per l’Italia, che conquista un doppio pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024 nella 10 km maschile grazie ai risultati odierni ottenuti da Domenico Acerenza e Dario Verani ai Campionati Mondiali di nuoto di fondo a Doha. In assenza di Gregorio Paltrinieri, già virtualmente qualificato da regolamento avendo firmato il tempo limite nei 1500 stile libero in piscina, il Bel Paese è rimasto però fuori dal podio iridato.

Poco male comunque, perché a pochi mesi dall’appuntamento a cinque cerchi la priorità era quella di riempire il contingente massimo a disposizione per la 10 km in acque libere che si disputerà nella Senna. Gli azzurri hanno avuto il merito di restare fino in fondo all’interno del gruppo inseguitore (alle spalle dei fuggitivi Rasovszky e Olivier) in lotta per il bronzo mondiale e per il pass olimpico.

Verani, schierato quest’oggi in contumacia di Paltrinieri, ha risposto presente all’appello sfoderando una prestazione decisamente solida e toccando la piastra d’arrivo in ottava posizione, subito alle spalle del più quotato compagno di squadra Acerenza. Un risultato che vale al toscano la soddisfazione di regalare al Bel Paese il ticket olimpico ufficiale, anche se come da accordi questo slot verrà poi girato al fuoriclasse carpigiano.

“Avevo un compito difficile, è stata una battaglia in condizioni difficili. Sono contento di aver preso la carta olimpica attraverso una prova tattica e sofferta. Cerco di nascondermi il più possibile per poi venire fuori alla fine. Bisognava star tranquilli e arrivare forte alla fine. Mi è mancato qualcosa nel finale. Per me sarà un onore lasciare il posto a Gregorio perché è uno dei più forti nuotatori della storia“, il commento a caldo di Verani dopo la gara.