IGTC, Mercedes guida il gruppo nella FP5 della 12h di Bathurst. BMW insegue

Mercedes guida il gruppo dopo la FP5 della Repco Bathurst 12 Hour, prima sfida dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. L’australiano Jamie Whincup ha fatto la differenza con l’AMG GT3 #88 del Team Triple Eight, il sette volte vincitore del Supercars Championship ha preceduto il britannico Harry King (The Bend Manthey EMA Porsche #911) ed al tedesco Maro Engel (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130).

SunEnergy 1 Racing Mercedes #75, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo #77 e National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888 seguono nell’ordine con un minimo scarto nei confronti di Heart of Racing by SPS Mercedes #27 e Manthey EMA Motorsport Porsche #912.

Più attardate le due BMW di WRT che non hanno saputo confermarsi nella parte alta della graduatoria come accaduto durante la FP3. Occhi puntati in ogni caso su Valentino Rossi/Raffaele Marciello/Maxime Martin #46 e Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts #32, equipaggi candidati per il podio assoluto della più importante competizione di durata d’Oceania.

Da mezzanotte (orario italiano) l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche e dell’attesissima Superpole che si svolgerà quando nel nostro territorio saranno le 6.00 di mattina. Una lunga giornata attende i protagonisti in scena in quel di Mt. Panorama, uno dei tracciati automobilistici più spettacolari ed impegnativi al mondo.