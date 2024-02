IGTC, EMA Manthey Porsche #912 davanti dopo tre ore della 12h di Bathurst. 2° posto per Valentino Rossi

Porsche sfida BMW per la prima piazza dopo le prime tre ore e mezza della Repco Bathurst 12h, sfida inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge 2024. Manthey EMA #912 guida la gara con Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven, il tridente citato precede Valentino Rossi che questo week-end condivide una BMW M4 GT3 del Team WRT con Raffaele Marciello e Maxime Martin.

BMW ha gestito nei primi minuti dell’evento la pole-position, il sudafricano Sheldon van der Linde (WRT #32) ha tenuto senza problemi le redini della corsa respingendo ogni attacco da parte di Mikael Grenier (National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888) e Maro Engel ( Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130).

Tutto è cambiato con l’avvento della prima sosta ai box a 10h e 49 alla conclusione. Il pit stop ha infatti ribaltato la graduatoria con Manthey EMA Porsche #912 che ha trovato la leadership davanti alla già citata AMG GT3 #130. Il turco Ayhancan Güven ha tentato di fare la differenza sull’australiano David Reynolds, la coppia si è collocata provvisoriamente davanti a Jules Gounon (SunEnergy1 Racing Mercedes #75), Valentino Rossi #46 e Charles Weerts #32.

Dopo una breve Safety Car, entrata a 9h e 12 dalla conclusione per un problema nel secondo settore, Manthey EMA Porsche #912 ha ripreso a controllare la scena approfittando anche di una sanzione inflitta alla Mercedes #130 di Reynolds per un’infrazione in corsia dei box.

Tutto è rimasto intatto nei minuti seguenti, la Porsche #92 ha fatto la differenza mantenendo una strategia differente insieme alla Mercedes #130. Le due vetture citate non si sono infatti fermate in occasione della prima Safety Car dell’evento, una scelta non condivisa con gli altri.

La decisione di non entrare ai box ha visto successivamente in crisi Ayhancan Güven, puntualmente recuperato da Raffaele Marciello #46 e da Dries Vanthoor #32. Le due BMW M4 GT3 di WRT hanno annullato il ritardo con la testa della manifestazione, l’elvetico ha iniziato a mettere pressione al rivale ex campione della Porsche Carrera Cup France.

A 8h e 30 dalla bandiera a scacchi la graduatoria overall della prima gara del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS resta ‘neutralizzata’ in seguito ad una nuova Safety Car dopo un incidente in curva 2. Porsche comanda virtualmente la manifestazione con Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven, la vettura di Stoccarda precede le due BMW M4 GT3 di WRT affidate a Valentino Rossi/Raffaele Marciello/Maxime Martin #46 e Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts #32.

CLASSIFICA AGGIORNATA 12H BATHURST

1 912 RUN PRO Matt Campbell Porsche 992 GT3R 92 52.2433 50.3529 1:09.7905 31.8766 1:35.7850 40.6682 4:34.3718 2:03.2662 3

2 46 RUN PRO Maxime Martin BMW M4 GT3 92 1.3507 1.3507 52.7301 50.4498 1:09.8949 31.9798 1:35.5812 40.6555 4:34.2709 2:03.3179 4

3 32 RUN PRO Charles Weerts BMW M4 GT3 92 1.9287 0.5780 52.9694 50.3608 1:09.8183 32.0694 1:35.2816 40.6977 4:33.6530 2:03.4847 4

4 888 RUN PRO Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3 Evo 92 2.2571 0.3284 52.8075 50.5807 1:09.5681 31.9799 1:34.3126 40.8245 4:32.1099 2:03.5313 4

5 13 RUN PRO Jaxon Evans Porsche 992 GT3R 92 2.5939 0.3368 52.8463 50.3950 1:09.2419 31.7952 1:33.8173 40.6594 4:31.5618 2:02.9897 3

6 77 RUN PRO Maximilian Goetz Mercedes-AMG GT3 92 3.0520 0.4581 52.9301 50.8533 1:08.8678 32.3007 1:31.3894 40.8434 4:28.8570 2:03.6375 4

7 130 RUN PRO Maro Engel Mercedes-AMG GT3 92 3.4899 0.4379 52.9931 50.5806 1:09.2583 31.7071 1:30.5415 40.8775 4:28.1809 2:03.3568 4

8 22 RUN PRO Kelvin van der Linde Audi R8 LMS Evo II 92 3.9757 0.4858 52.7689 50.5513 1:08.4222 31.7155 1:26.2638 40.9208 4:22.0768 2:03.3176 4

9 2 RUN PRO Markus Winkelhock Audi R8 LMS Evo II 92 4.6819 0.7062 53.7712 50.6461 1:08.9987 31.9826 1:27.8475 40.7294 4:24.4567 2:03.6176 3

10 75 RUN PRO Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 92 6.1216 1.4397 53.8413 50.3182 1:04.6260 32.0843 1:21.3745 40.7674 4:42.5891 2:03.2615 3