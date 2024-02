Rally Svezia, Esapekka Lappi ad un passo dal successo, oggi Neuville protagonista

Esapekka Lappi è ad un passo dal successo del Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale WRC 2024. Ad una sola giornata dalla conclusione, infatti, il finlandese della Hyundai comanda con 1:06 sul francese Adrien Fourmaux (Ford Puma), terzo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 1:23, quarto il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 2:22. Tutti fuori classifica gli altri.

Il sabato del 71° Rally di Svezia ha preso il via con la SS9 Vännäs 1 di 15.65 chilometri ed il successo di Ott Tanak con appena 3 decimi di vantaggio su Elfyn Evans e 1.2 su Kalle Rovanpera. Si è passati poi alla SS10 Sarsjöliden 1 di 14.23 chilometri con la rivincita di Kalle Rovanpera che precede Ott Tanak per 2.8 secondi e Elfyn Evans per 3.8. La mattinata scandinava si è conclusa con la SS11 Bygdsiljum 1 di 28.06 chilometri con il successo di Adrien Fourmaux con 1.5 su Thierry Neuville e 4.8 su Elfyn Evans.

La seconda parte di giornata ha preso il via con la SS12 Vännäs 2 che ha visto Elfyn Evans precedere Adrien Fourmaux per 1.5 secondi, mentre Esapekka Lappi è terzo a 8.7. Ott Tanak sbaglia e perde 24.6. È stata poi la volta della SS13 Sarsjöliden 2 con Thierry Neuville che svetta per appena 2 decimi su Elfyn Evans e 1.7 su Adrien Fourmaux.

Si è passati poi alla SS14 Bygdsiljum 2 con Thierry Neuville che precede Elfyn Evans per 1.0, quindi terzo Adrien Formaux a 1.3 con Kalle Rovanpera a 2.9. Conclusione in notturna con la SS15 Umeå 1 di 10.08 chilometri e ancora Thierry Neuville sugli scudi.