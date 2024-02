Hockey ghiaccio, Bolzano cade rovinosamente a Villach in ICE League, bel successo di Asiago a Graz

Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2023-2024. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della regular season, per cui ogni punto può fare la differenza. Sei match in programma, con due squadre italiane sul ghiaccio.

Asiago centra un fondamentale successo per 4-3 in casa di Graz grazie alle reti di Oksanen, Gennaro, quindi Magnabosco e Ierullo che decide tutto a soli 3 secondi dalla fine. Rotonda sconfitta, invece, per Bolzano che cade 7-3 in casa di Villach con un terzo parziale da 4-1 per gli austriaci che ha fatto la differenza.

Negli altri incontri Fehervar piega 2-1 i Black Wings Lienz, quindi Vorarlberg supera 5-4 Innsbruck dopo overtime, mentre Salisburgo passa a Lubiana con il punteggio di 5-4 dopo shoot-out.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 EC-KAC 46 29 8 3 6 175 100 +75 99

2 Hydro Fehervar AV 19 45 27 13 2 3 144 123 +21 88

3 EC Red Bull Salzburg 45 22 12 6 4 137 107 +30 83

4 EC iDM Wärmepumpen VSV 45 20 16 5 4 154 134 +20 74

5 HCB Südtirol Alperia 45 21 19 5 0 130 121 +9 73

6 Steinbach Black Wings Linz 45 18 14 5 8 144 115 +29 72

7 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 45 17 14 7 7 131 129 +2 72

8 HC Pustertal Wölfe 45 18 17 5 5 134 132 +2 69

9 HK SZ Olimpija 45 17 18 5 4 141 136 +5 66

10 BEMER Pioneers Vorarlberg 46 17 22 4 3 149 150 -1 62

11 spusu Vienna Capitals 46 9 23 7 7 110 163 -53 48

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 45 8 23 5 9 116 181 -65 43

13 Moser Medical Graz99ers 45 6 30 5 4 87 161 -74 32