GTWC Europe, Valentino Rossi presente per sette prove su dieci

Valentino Rossi parteciperà a sette delle dieci prove del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2024 . L’ex stella del Motomondiale è atteso in ogni appuntamento dell’Endurance Cup ed alle tappe Sprint di Brands Hatch (Regno Unito) e Misano Adriatico.

Il belga Maxime Martin condividerà nuovamente l’abitacolo con il nostro connazionale, il binomio verrà raggiunto dall’elvetico Raffaele Marciello per le cinque sfide dell’Endurance Cup (Paul Ricard, 24h di Spa, Nuerburgring, Monza e Jeddah). Il terzetto correrà per la prima volta insieme questo mese in occasione della Repco 12h di Bathurst, manifestazione valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

WRT, team con cui Rossi gareggia a tempo pieno dal 2022, ha presentato questo week-end anche il programma per il FIA World Endurance Championship. Ricordiamo che il pluricampione del Motomondiale è atteso quest’anno anche nel Mondiale Endurance in LMGT3 oltre ovviamente anche alla leggendaria 24h Le Mans. Il già citato Martin sarà insieme a Valentino anche in questa avventura, il tridente verrà completato dall’esperto Ahmad Al Harthy. Il pilota nativo dello Stato dell’Oman debutta con WRT e BMW dopo una lunga collaborazione con TF Sport ed Aston Martin.

Vincent Vosse ed i propri uomini avranno anche una seconda auto nel FIA WEC con Sean Gelael/Augusto Farfus/Darren Leung. Nel GTWC Europe, invece, la seconda vettura PRO sarà nuovamente affidata ai belgi Charles Weerts/Dries Vanthoor oltre al sudafricano Sheldon van der Linde, iscritto nelle cinque tappe di durata.

Ricordiamo che il team WRT avrà una terza BMW M4 GT3 nella Bronze Cup (Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Klingmann) del GTWC Europe Endurance Cup ed un’unità supplementare per la Silver Cup (Sam De Haan /Calan Williams ) per quanto riguarda i cinque atti della Sprint Cup. Un’altra vettura è attualmente iscritta per quest’ultimo specifico format anche se non è chiaro chi saranno i piloti coinvolti.