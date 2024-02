Golf: Tom Vaillant svetta dopo il primo giro al Bahrain Championship 2024. Manassero e Paratore partono bene

Si è chiuso il primo giro al Bahrain Championship 2024, evento del DP World Tour che va in scena sotto la sponsorizzazione di Bapco Energies. Al Royal Golf Club la prima leadership della settimana va al francese Tom Vaillant, che gira in -8 (64 colpi) con otto birdie.

Alle sue spalle il sudafricano Zander Lombard e lo svizzero Joel Girrbach, che si trovano a -7, mentre è tra volti noti e nuovi che si compone il gruppo dei quarti a -6. Tra loro l’altro sudafricano Ockie Strydom, il canadese Aaron Cockerill, lo spagnolo Alejandro del Rey e il danese Sebastian Friedrichsen.

Nel novero degli ottavi a -8 c’è uno dei due autori di una buca in uno quest’oggi, l’inglese Marcus Armitage, che la mette a segno alla buca 12. Con lui ancora Sudafrica in virtù della presenza di Dylan Frittelli, poi lo scozzese Scott Jamieson, il danese Rasmus Højgaard e lo svedese Jens Dantorp. Una seconda buca in uno, alla 2, la infila il cinese Guxin Chen, nel gruppo dei tredicesimi a -4.

Piuttosto variabile la partenza degli italiani. I migliori sono Matteo Manassero e Renato Paratore, collocati al 26° posto a -3, poi c’è Filippo Celli a -2 nell’immenso gruppo dei 41i. Pari con il par e 85° Andrea Pavan, al 93° posto con +1 Lorenzo Scalise e Guido Migliozzi, mentre per Edoardo Molinari e Francesco Laporta c’è il 107° a +2.

Foto: Federazione Italiana Golf