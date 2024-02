Golf, Pulkkanen e Syme agganciano Van Driel in testa al Kenya Open 2024. Un ottimo Scalise è quarto e in scia

Dopo una settimana di pausa è ripartito a gonfie vele il DP World Tour 2024, che fa tappa in Kenya per inaugurare tre settimane consecutive nel continente africano. Dopo 36 buche davanti a tutti c’è un trio assai variegato, con il finlandese Tapio Pulkkanen e lo scozzese Connor Syme che hanno agganciato l’olandese Darius Van Driel, comandando le operazioni al giro di boa del torneo con il punteggio complessivo di -7.

Un campo quello del Muthaiga Golf Course (par 71) che non regala nulla al field, anzi mette parecchie apprensioni e difficoltà ai golfisti. Van Driel mantiene la prima posizione conquistata ieri, ma oggi la deve condividere con due compagni di viaggio. L’olandese oggi chiude il suo giro in 69 colpi, partendo dalla dieci e incappando nella sua terza buca in un colpo perso. Sarà l’unico errore della giornata sulla sua carta, con tre birdie nel resto del giro a farlo rimanere saldo in vetta. Stesso punteggio di giornata per Syme e Pulkkanen, che chiudono le loro diciotto buche con il parziale di -3. Lo scozzese aggancia la vetta grazie all’eagle messo a segno al par 5 della 18, mentre è più costante il finlandese che realizza 2 bogey a fronte di 5 birdie.

Ma si può sorridere eccome in casa Italia, con un ottimo Lorenzo Scalise nel gruppo dei primi inseguitori, a -6 ed appena un colpo di distanza dai primi tre. Costanza è la parola chiave dell’azzurro, che replica anche oggi lo stesso punteggio di ieri, -3, frutto di un solo bogey e quattro birdie. Il ventottenne è in piena lotta, insieme ad altri tre compagni di viaggio, tutti autori oggi di grandi rimonte. Grazie al -5 di giornata lo spagnolo Manuel Elvira scala ben 34 posizioni, sono 12 invece quelle guadagnate dallo scozzese Ewen Ferguson e dall’inglese Sam Hutsby, con il loro -4 di parziale. Una classifica ancora cortissima, con altre 36 buche da disputare che potrebbero stravolgere tutto. Intanto a completare la top-10, in ottava posizione a -5 ci sono Frederic Lacroix, Deon Germishuys, Lucas Vacarisas, Tom Lewis, Crain Howie, Jesper Svensson, Dean Joe e Louis De Jager.

Un altro azzurro passa il taglio, Edoardo Molinari è 22° con il punteggio complessivo di -3, uno score quello del suo torneo complessivo uguale a quello di giornata frutto di 5 birdie e due bogey. Chiudono qui il loro torneo invece Pietro Bovari (71° a +1), Guido Migliozzi (100° a +4), Filippo Celli (111° a +5), Andrea Pavan (117° a +6) e Renato Paratore (127° a +9).