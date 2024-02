Golf: Mexico Open al via a Vidanta, Francesco Molinari alla partenza. Tony Finau unico big USA presente

Continua il cammino del PGA Tour, e lo fa a Vidanta, sede del Mexico Open 2024. Evento dalle radici molto antiche, ha però solo di recente raccolto uno status importante che gli ha permesso di entrare nel novero dei tornei del calendario relativo al maggiore dei circuiti mondiali. A difendere il titolo c’è Tony Finau, che l’anno scorso batté Jon Rahm per tre colpi (lo spagnolo, va ricordato, non può più gareggiare sul PGA Tour in quanto ora facente parte della LIV Golf).

C’è anche qualcosa d’interessante in casa Italia. Anzi, ben più di qualcosa: qualcuno. Francesco Molinari, infatti, è pronto a mettersi in cerca di un buon risultato in terra messicana. Ne ha le possibilità e senz’altro ha anche il favore del percorso, lo stesso sul quale un anno fa riuscì a issarsi fino al 24° posto. Il problema, per lui, è riuscire a trovare continuità dall’altra parte dell’Oceano, cosa che non è capitata in grande misura negli ultimi tempi.

Il campo partenti vede al via, tra i top 30 mondiali, solo il già citato Finau. E, citando Rahm e la LIV Golf, il paradosso è che il percorso dell’open messicano è stato progettato da Greg Norman, che oggi è CEO della lega araba. Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen sono due dei molti europei a caccia di segnali importanti, ma anche lo scozzese Robert MacIntyre e il belga Thomas Detry proveranno il colpo grosso.

Come al solito, la copertura televisiva è affidata a Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+. Per quel che concerne la diretta tv, si parte alle 22:00 di giovedì e venerdì, alle 23:00 di sabato e domenica. Sempre alle 22:00 si comincia nei primi due giorni in streaming, ma il terzo e il quarto funzioneranno differentemente, con collegamento dalle 19:00.