Golf, Frittelli davanti dopo il terzo giro del Bahrain Championship. Celli migliore degli italiani

Il sudafricano Dylan Frittelli inserisce le marce alte e si prende la testa solitaria dopo tre giri del Bahrain Championship 2024. Lunga trasferta mediorientale quasi agli sgoccioli per i golfisti del DP World Tour, che settimana prossima si trasferiranno in Qatar prima di spostarsi nel continente africano. Il due volte già vincitore sul circuito, con lo score complessivo di -13, stacca tutto il resto del field e si candida per tornare ad alzare un trofeo al cielo dopo l’AfrAsia Bank Mauritus Open dell’anno scorso.

Il sudafricano parte a rilento, perde un colpo alla quattro e lo guadagna per la prima volta alla 8. Da quel momento in poi Frittelli non sbaglia quasi più, realizza altri cinque birdie per chiudere con il bogey della 18, dopo aver salvato un par incredibile la buca precedente, per un parziale di -3 scappando così via a -12. Il suo primo inseguitore è il connazionale Ockie Strydom, staccato però di due colpi (-10). Anche Strydom chiude il suo moving day con un punteggio di -3, guadagnando tre posizioni rispetto alla fine del secondo giro. Scala in terza posizione lo svedese Jesper Svensson (-9), uno del trio al comando dopo due giri che oggi gira in stretto par.

Sul percorso par 72 del Royal Golf Club (Bahrain) la top ten è chiusa con il punteggio di -7 da un folto gruppo che domani può ancora dire la propria in chiave successo finale. Sono in sette appaiati, per una classifica ancora molto compatta. Drappello di cui fanno pare lo svizzero Joel Girrbach, lo scozzese Scott Jaimison, il danese Niklas Norgaard, il sudafricano Zander Lombard, lo spagnolo Sebastian Garcia, il francese Frederic Lacroix e l’inglese Sam Bairstow. In un torneo al debutto sul DP World Tour, il campo si dimostra assai esigente, con gli score che non vanno tanto sotto par.

Il migliore degli italiani è Filippo Celli, in un sabato abbastanza negativo per i portacolori azzurri. Il romano, Silver Medal all’Open Championship 2022, perde sette posizioni scalando al 26° posto con un totale di -3, frutto di un giro in 73 (+1) salvato dai due birdie alla 13 e alla 14 dopo essere incappato in un doppio bogey alla 7 e aver perso un colpo alla 10. Solo Matteo Manassero tra i rappresentati del Bel Paese riesce oggi a girare in pari con il par, che gli vale il -2 per il torneo e la 38esima piazza a diciotto buche dalla fine.

Brutto giro sia per Lorenzo Scalise sia per Andrea Pavan, chiuso per entrambi in 75 colpi. I due azzurri scivolano in 54esima posizione pari merito, essendo pari con il par dopo tre giri e perdendo ben ventisei posizioni in questo moving day. Domani ultime diciotto buche in Bahrain, c’è da provare a mettere a segno tanti birdie per risalire un attimo la china e portare a casa una settimana degna di nota.