Golf, Elvira e Van Driel provano la fuga dopo il terzo giro al Kenya Open. 15° Scalise

E’ appena andato in archivio il terzo giro del Kenya Open 2024. sponsorizzato Magical, che apre la campagna africana del DP World Tour 2024. Si sono staccati due pezzi del trio di testa, con Darius Van Driel che è rimasto al comando, agganciato però da Manuel Elvira. L’olandese e lo spagnolo provano una mini fuga, issandosi a -10 con due colpi di vantaggio sui più immediati inseguitori.

Van Driel ha preso la testa del leaderboard dopo le prime diciotto buche e non l’ha più mollata. Per l’olandese oggi solido giro in –3, senza neanche un bogey sulla sua carta e con solo tre birdie. Una consistenza veramente pregevole quella del neerlandese, che deve rimanere concentrato per provare a portarsi a casa il primo titolo in carriera. Più movimentate le diciotto buche di Elvira, che con sei bridie e due colpi persi, per un totale di -4, riesce ad agguantare la testa del torneo.

Dietro di loro a -8 troviamo lo scozzese Connor Syme, l’inglese Joe Dean e il sudafricano Ryan Van Velzen. Il Muthaiga Golf Course (par 71) si conferma come uno dei campi più difficili affrontati fino ad ora in stagione, regalando pochi score bassi e una classifica strettissima. Folto infatti il gruppo a chiudere la top-10 in sesta posizione a -7, ancora in corsa per il titolo a soli tre colpi dai leader. In questo drappello troviamo: il finlandese Tapio Pulkkanen, l’inglese Sam Hutsby, lo scozzese Ewen Ferguson, lo spagnolo Nacho Elvira e il sudafricano Dean Germishuys.

Non è tagliato fuori neanche Lorenzo Scalise, che però avrà bisogno di un autentico capolavoro nell’ultimo giro. Il migliore degli azzurri incappa in una giornata abbastanza negativa, chiude il suo terzo giro in +1 e per il torneo ha un totale di -5 che gli vale il 15° posto pari merito. Il ventottenne parte male, con un doppio bogey al par 3 della due, guadagna un colpo due buche dopo ma poi arriva subito un altro errore alla cinque. Il birdie della 18 riporta Scalise in top-20, e domani per lui l’obiettivo realistico può essere quello di cercare di entrare tra i primi dieci. In difficoltà anche l’altro italiano in campo nel weekend, Edoardo Molinari, che fa segnare a sua volta un +1 nel moving day che gli vale la 43ma piazza con uno score di -2 per il torneo.