Golf: a Pebble Beach guida Thomas Detry, Cantlay e Pavon inseguono, McIlroy di rincorsa su Scheffler

Si è chiuso il primo giro all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, uno tra gli appuntamenti ormai storici del PGA Tour che, per la prima parte, si dipana tra lo Spyglass Hill Golf Course e i Pebble Beach Golf Links. Il comando della classifica è del belga Thomas Detry, che quasi non sbaglia un colpo (10 birdie e un bogey) per chiudere in -9 (63 colpi) la sua prima giornata in California.

Dista un colpo, a Spyglass Hill come Detry, il primo degli USA, Patrick Cantlay, il cui merito è di trovare un giro bogey free. Terzo, nonché migliore sul percorso di Pebble Beach propriamente detto, il francese Matthieu Pavon, che si piazza a -7.

Coppia al quarto posto: vi si trovano l’argentino Emiliano Grillo e il sudcoreano Si Woo Kim, entrambi a -6, l’uno a Spyglass Hill e l’altro a Pebble Beach. Stessa sorta di suddivisione per Rickie Fowler e Collin Morikawa, i due che si dividono la sesta posizione a -5, entrambi in cerca di riscontri da risalita (più l’uno che l’altro).

Più ampio il gruppo degli ottavi: ne fanno parte sei uomini. In particolare, arrivano da Spyglass Hill lo svedese Ludvig Aberg, l’inglese Justin Rose e i due USA Justin Thomas e Sam Burns, mentre è solo bandiera a stelle e strisce a Pebble Beach con Eric Cole e Denny McCarthy.

Uno dei protagonisti della settimana è Rory McIlroy, che ha 10 scenari per tornare al numero 1 del mondo (tra cui quello della vittoria): il nordirlandese è al momento 39° a -1, essendo incappato, a Spyglass Hill, in un triplo bogey al par 5 della 7. Gli si trova davanti Scottie Scheffler: il numero 1 mondiale è 14° -a -3.

