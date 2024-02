Ginnastica artistica: Maresca, Marano e Barzasi in finale di Coppa del Mondo. Esercizi di rilievo a Il Cairo

A Il Cairo (Egitto) si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità (d’altronde quello per l’all-around è nei fatti defunto da qualche anno). Ricordiamo che la serie di quattro eventi metterà in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, discorso che non riguarda l’Italia visto che entrambe le nostre Nazionali si sono già qualificate ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso).

Ad alzare il sipario è stata la prima parte delle qualificazioni. Il programma prevedeva il turno preliminare di volteggio e parallele asimmetriche per le donne, corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. I primi otto classificati su ogni attrezzo si sono qualificati per le finali di sabato. Gli azzurri si sono prontamente distinti, tutti alla seconda gara stagionale dopo aver esordito due settimane fa in Serie A.

July Marano e Chiara Barzasi hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo sugli staggi, rispettivamente con il quinto (13.200, 5.6 il D Score) e ottavo (13.133, 5.9 la nota di partenza) punteggio di giornata. Primeggia la britannica Rebecca Downie con 13.933 (5.7) davanti alla cinese Huan Luo (13.633, 6.1) e alla giapponese Kokoro Fukasawa (13.500, 6.1). Avanzano anche la cinese Zhuofan Huang (13.466), la britannica Ondine Achampong (13.166) e la nordcoreana Chang Ok An (13.166). Nessuna italiana si è esibita sui due salti al volteggio, dove comanda Chang Ok An (14.050) davanti alla danese Camille Rasmussen (13.500), all’indiana Dipa Karmakar (13.449) e alla bulgara Valentina Georgieva (13.433).

Sul fronte maschile, invece, l’Italia festeggia la finale agli anelli raggiunta da Salvatore Maresca. Il campano, già medagliato a Mondiali ed Europei, ha portato in gara un esercizio con una nota di partenza di 6.2 e ha chiuso al quinto posto con il punteggio complessivo di 14.366. Sarà lotta per il podio, visto che tutti i qualificati sono molto vicini tra loro. Al comando l’armeno Artur Avetisyan (14.533, 5.9) davanti al connazionale Vahagn Davtyan (14.533, 6.0) e all’azero Nikita Simonov (14.500), quarto il francese Samir Ait Said (14.400). Il britannico Courtney Tulloch aveva l’esercizio più difficile (6.4) e ha chiuso in sesta piazza (14.366) precedendo il nordcoreano Il Ryong Jong (14.200) e l’argentino Daniel Villafane (14.166).

Lorenzo Casali era accreditato al corpo libero, ma è rimasto fuori dalla finale per 133 millesimi. L’azzurro è 13mo con il punteggio di 13.500 (5.9 la nota di partenza). Il migliore è stato il francese Benjamin Osberger (14.166) davanti al cubano Diorges Escobar (14.133) e al giapponese Wataru Tanigawa (13.866). Anche Edoardo De Rosa è rimasto fuori dalla finale per 133 millesimi, ma nel suo caso al cavallo con maniglie: 13mo posto con 14.200 (6.2 il D Score). Stoccata del sudcoreano Woong Hur (15.233) davanti al kazako Nariman Kurbanov (15.166), al giordano Ahmad Abu Al Soud (14.800) e al francese Benjamin Osberger (14.800).