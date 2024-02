Ginnastica artistica, Marco Lodadio supera i 14 agli anelli. Maresca assente in Serie A2 dopo il podio in Coppa

Salvatore Maresca non è tornato in pedana a una settimana di distanza dalla prova che gli ha permesso di conquistare il terzo posto agli anelli nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Il Cairo. Domenica scorsa il campano era salito sul podio nella capitale egiziana, sfoggiando un valido esercizio al castello, ma oggi non lo abbiamo ammirato in Serie A2. Il 30enne, già medagliato tra Mondiali ed Europei, non era presente al Palaprometeo di Ancona con la casacca della Ginnastica Salerno.

Tra i big azzurri, in lizza per la convocazione ai Giochi, era presente Marco Lodadio, già medagliato iridato agli anelli: 14.150 (5.8 il D Score, 8.350 di esecuzione) sul suo attrezzo di riferimento, ancora un po’ lontano dallo smalto dei giorni migliori. Il laziale si è impegnato anche al corpo libero (12.350), al volteggio (14.200) e alle parallele pari (12.100), contribuendo alla vittoria della Ares con 155.800, appena tre decimi in più rispetto alla Sampietrina Seveso (155.500 per Pietro Mazzola e compagni).

Terza la Ginnastica Salerno, priva appunto di Salvatore Maresca. La formazione campana, guidata da Ivan Brunello e Christian Atte, non è riuscita a replicare il successo ottenuto tre settimane fa in occasione della prima tappa a Montichiari e ha chiuso con il punteggio di 154.900 davanti alla Roma 70 (153.950). Assente anche Nicola Bartolini, la Pro Patria Bustese ha chiuso al dodicesimo e ultimo posto con 145.000.