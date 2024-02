F1, Zak Brown dopo i test: “La Red Bull non si è adagiata sugli allori, la Ferrari sembra veloce”

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale 2024 di Formula 1, competizione che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo settimana con il GP del Bahrein, pianificato per sabato 2 marzo. Diversi gli spunti arrivati dai test prestagionali, svolti proprio nel golfo persico.

Tra i principali protagonisti che hanno offerto una panoramica su quanto visto spicca l’AD della McLaren Zak Brown, il quale ha fornito il suo punto di vista non risparmiando anche alcune previsioni in vista della stagione:

“La Red Bull non si è certo adagiata sugli allori. La macchina sembra essere ancora una volta in testa al gruppo, ma non credo che nessuno ne sia sorpreso. La Ferrari sembra veloce, così come l’Aston Martin”, ha detto Brown nelle parole raccolte da Junaid Samodien.

Brown ha poi continuato: “Le Mercedes sono un po’ difficili da interpretare, ma hanno molta esperienza e sono bravi a non mostrare le loro carte. Saranno lì e penso che sarà una stagione molto emozionante per la Formula Uno“.

In ultimo il boss della scuderia inglese ha aggiunto: “La F1 è una gara di prototipi, quindi porteremo cose ad ogni gara, ma faremo la nostra giusta dose di aggiornamenti significativi nel corso dell’anno. Non vedo un motivo per cui la curva di sviluppo non possa continuare così com’è”.