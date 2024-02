F1: una dipendente ha accusato Chris Horner di comportamenti inopportuni. La Red Bull apre l’indagine

Giornate frenetiche e ricche di novità per il mondo della F1, anche se l’inizio del Mondiale ancora deve arrivare. Oggi a far clamore è la RedBull: è infatti arrivata la notizia dell’apertura di un’indagine da parte del team su Chris Horner, attuale Team Principal.

Sarebbero arrivate infatti in giornata le accuse per il 50enne britannico da parte di una dipendente della squadra per comportamenti citati inopportuni.

A rivelarlo F1Insider che ha poi citato una comunicazione della scuderia: “Dopo essere venuta a conoscenza delle recenti accuse, la società ha avviato un’indagine indipendente. L’indagine è già in corso ed è condotta da un legale esterno specializzato. La Società prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata non appena possibile. Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente in questo momento”.

La conferma è arrivata anche da altri quotidiani successivamente. Il tutto a meno di dieci giorni dalla presentazione della nuova monoposto per la squadra campione del mondo in carica.

Foto: Lapresse