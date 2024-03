F1, Horner non esclude l’ingaggio di Sainz in Red Bull per il 2025: “Mercato abbastanza fluido”

A partire dal Gran Premio di Abu Dhabi 2022, l’unico pilota non Red Bull a salire sul gradino più alto del podio in Formula Uno è stato Carlos Sainz. In questo arco temporale lo spagnolo della Ferrari ha vinto addirittura due gare, a Singapore nel 2023 (impedendo al Drink Team di completare la stagione perfetta) e domenica scorsa in Australia. Ciò nonostante, il 29enne di Madrid non è stato confermato dalla Scuderia di Maranello per l’anno prossimo (al suo posto arriverà Lewis Hamilton) ed è attualmente senza contratto per il 2025.

Un pilota del genere ovviamente fa gola a tanti e forse anche al miglior team della griglia, ovvero i campioni del mondo in carica della Red Bull. “Penso che vogliamo schierare la migliore coppia possibile in Red Bull Racing e a volte bisogna guardare anche al di fuori del gruppo. La gara di oggi è stata vinta da un pilota molto veloce e disoccupato. Quindi il mercato è abbastanza fluido con certi piloti“, aveva dichiarato Chris Horner dopo la gara di Melbourne.

Il team principal della scuderia di Milton Keynes non esclude un possibile ingaggio di Sainz per la prossima annata: “Sulla base di una prestazione del genere non si può escludere nessuna possibilità, quindi penso che si voglia solo prendere il tempo per decidere. Ovviamente oggi Checo è stato compromesso. Anche lui ha avuto un ottimo inizio di stagione, quindi non abbiamo una fretta disperata. Carlos è l’unico pilota che ha battuto la Red Bull nell’ultimo anno, quindi sembra essere la nostra nemesi“.