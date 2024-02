F1: secondo gli addetti ai lavori la Red Bull è già avanti. Le indiscrezioni dal paddock

La seconda giornata dedicata ai test prestagionali di F1 è appena andata in archivio al Bahrain International Circuit. Dopo il primo giorno contrassegnato dal dominio totale di Max Verstappen, in questo day 2 la sorpresa è stata la grande competitività di Carlos Sainz, abile a firmare il grande tempo di 1:29.921 precedendo Sergio Perez (Red Bull) di 0.758 e Lewis Hamilton (Mercedes) di 1.145.

Tuttavia voci del corridoio del Paddock indicano nuovamente la Red Bull come team favorito anche per questa stagione. Una notizia non certamente sorprendente rilevata quest’oggi da Sky Sport Germania.

Molti addetti ai lavori sostengono infatti che la scuderia austriaca sia già un passo abbondantemente avanti rispetto agli altri. Secondo gli ingegneri Mercedes lo svantaggio sarebbe già di un secondo, mentre stando a quanto sostenuto da quelli della McLaren il GAP si aggirerebbe sui 0,5 di media. Per gli stessi la Ferrari sarebbe invece la seconda forza in campo.

Domani, venerdì 23 febbraio, si disputerà l’ultimo giorno utile di test prima della partenza del Mondiale 2024, il quale comincerà il 2 marzo proprio dal tracciato bel Bahrain.