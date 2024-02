F1, Charles Leclerc raggiante: “Bilanciamento consistente, feeling con il passo gara. Spero nella sorpresa”

Charles Leclerc ha concluso al sesto posto la seconda giornata di Test F1 andati in scena sul circuito di Sakhir in Bahrain. Il monegasco ha accusato un distacco di 1.829 dal compagno di squadra Carlos Sainz, usando la mescola C3 nel corso della sessione in cui è stato al volante della Ferrari. La sensazione è che la monoposto di Maranello sia in miglioramento e si sono visti degli importanti passi in avanti, soprattutto sul passo gara. Domani ultima giornata di Test in Medio Oriente, dove dal 29 febbraio al 2 marzo si disputerà il primo weekend di gara del Mondiale.

Charles Leclerc ha analizzato la giornata ai microfoni di Sky Sport F1: “L’anno scorso era il peggio che poteva capitare, tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo. Quest’anno il feeling è migliore, il bilanciamento è più consistente. Per questo motivo la base di partenza è migliore. Lo scorso anno non si capivano i difetti, si poteva dire di tutto. Nel 2024 la direzione in cui vogliamo migliorare è molto chiara. Ma a livello di competitività non si può dire nulla: a volte ci sono state macchine molto veloci ma difficili da guidare, altre volte è capitato il contrario. La Red Bull comunque è ancora la referenza“.

Charles Leclerc ha poi proseguito: “L’anno scorso con gomme usate faticavamo tanto, mentre quest’anno il feeling con il passo gara è migliore. Ma non conta nulla con la competitività, dobbiamo lavorare ancora tanto e migliorare. Red Bull è avanti, ma è una mia sensazione personale dopo aver visto qualche video e averla vista in pista. Spero di avere una sorpresa la prossima settimana in Bahrain. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, non ho passato tanto tempo a guardare gli altri“.