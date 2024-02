F1, Carlos Sainz svetta nei Test: “Migliorati guidabilità e degrado gomme, basterà per battere la Red Bull?”

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nella seconda giornata di Test F1 andata in scena sul circuito di Sakhir. Lo spagnolo si è esaltato al volante della Ferrari, fornendo prestazioni decisamente interessanti e in evidente crescita rispetto a quanto offerto ieri in Bahrain. L’iberico, che al termine della stagione lascerà la Scuderia di Maranello per fare spazio a Lewis Hamilton, ha ottenuto un riscontro cronometrico di rilievo e che fa sperare in vista del GP del Bahrain che tra dieci giorni aprirà il Mondiale.

Carlos Sainz ha analizzato la giornata ai microfoni di Sky Sport F1: “La cosa più importante è che la macchina fa quello che ci aspettavamo. Rispecchia quanto visto in galleria del vento e nelle simulazioni. Non so se basterà per battere una Red Bull già veloce, abbiamo girato solo mezza giornata. Sicuramente sembra migliorata la guidabilità e il degrado gomme, il vento espone i difetti della macchina. Rispetto al 2023 sembra meglio, anche se la Red Bull sembra velocissima“.

Carlos Sainz ha proseguito, soffermandosi ulteriormente sugli avversari: “Ci siamo concentrati molto sul long run e sul degrado gomme, cosa che lo scorso anno si era evidenziato subito qui. Quest’anno vogliamo degradare meno e stiamo lavorando su questo. La Red Bull sembra veloce ed è la macchina da battere, è evidente“.