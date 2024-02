F1, Lewis Hamilton: “Abbiamo fatto un grande miglioramento, W15 bella da guidare”

Una giornata positiva per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha infatti chiuso il day 2 dei test prestagionali di F1 al terzo posto, guadagnando un gap di +1.145 rispetto al ferrarista Carlos Sainz, il quale ha chiuso con il miglior tempo di 1:29.921, e piazzandosi alle spalle di Sergio Perez.

Una volta terminata la sessione sul tracciato del Bahrain International Circuit, il britannico (che dalla prossima stagione indosserà la tuta della Ferrari) ha analizzato la sua prestazione, lodando il grande lavoro svolto dal proprio team.

“È stata una giornata produttiva– ha detto Hamilton – Abbiamo raccolto molte informazioni sulla W15, sia nel nostro lavoro di lunga corsa che sul giro singolo. Abbiamo chiaramente fatto un miglioramento con la macchina di quest’anno ed è molto più bella da guidare. Un grande ringraziamento a tutti a Brackley e Brixworth per gli sforzi profusi per raggiungere questo obiettivo. Sono davvero grato per tutto il loro duro lavoro“.

L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito: “Abbiamo ancora dei progressi da fare ovviamente. Ma questa è una buona base su cui costruire. Terremo la testa bassa e continueremo a lavorare per trovare miglioramenti, sia nel resto del test che nella prossima settimana. Non vedo l’ora di tornare in macchina domani mattina e continuare a lavorare”.