F1, Horner sollevato: “Felice di tornare alle gare. I valori sono più ravvicinati”

È un Christian Horner visibilmente sollevato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare l’esito della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2024, appuntamento inaugurale della nuova stagione di Formula Uno. Lo storico team principal della Red Bull è stato infatti scagionato ieri dalla casa austriaca dopo la lunga indagine interna che lo ha coinvolto negli ultimi mesi, venendo confermato di fatto al timone della scuderia Campione del Mondo in carica di F1.

“È stato un inverno piuttosto breve, però è sempre bello vedere le macchine in pista. Si vede già che sembriamo tutti un po’ più vicini“, le prime parole a caldo di Horner dopo la FP1 sul circuito di Sakhir. Una sessione tutto sommato abbastanza interlocutoria, visto che le qualifiche e la gara si svolgeranno in condizioni totalmente diverse (in notturna, con temperature più basse e pista più gommata).

“Dobbiamo ancora ottimizzare la vettura e ordinare bene le cambiate, in particolare le scalate delle marce che in qualche modo hanno sbilanciato la macchina. Speriamo di potercela fare entro la prossima sessione. Il vento ha condizionato un po’ tutti specialmente in curva 14, perché l’aria alle spalle è sempre complicata da gestire, comunque abbiamo raccolto ottimi dati“, spiega il manager britannico.

Sul miglior tempo di Ricciardo con la Racing Bulls, scuderia junior della Red Bull: “Credo sia un grande inizio per Daniel e per la squadra. Hanno fatto un ottimo lavoro, anche se erano con la mescola soft. Sono certo comunque che questo risultato possa dare loro ancor più motivazione. Aspettiamo in ogni caso delle altre sessioni per capire meglio se potranno essere la sorpresa di inizio campionato“.

Sul suo stato d’animo dopo un inverno estremamente complicato sul piano personale e lavorativo: “Sono felice di poter tornare alle gare. Ovviamente è stato un periodo un po’ frenetico ma sono contento di essere tornato qui in pista“.