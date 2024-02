F1, Frederic Vasseur sul primo giorno dei test di Sakhir: “Il gap con Red Bull è ancora ampio, ma la strada è giusta”

La Ferrari manda in archivio la prima giornata dei test pre-stagionali di Sakhir (Bahrein) con diverse note positive ma, di pari passo, anche con una certezza: la Red Bull è, e rimane, la vettura di riferimento. Nel primo dei tre giorni di test, il campione del mondo ha chiuso al comando con un vantaggio di oltre un secondo sui più immediati inseguitori.

La scuderia di Maranello ha messo in mostra una SF-24 che assomiglia molto ad un prolungamento della monoposto della passata stagione. C’è, però, una importante differenza. La Rossa sembra avere risolto gli atavici problemi che avevano contraddistinto la SF-23 che, in gara, andava a far crollare le proprie prestazioni. Oggi, invece, sia Carlos Sainz (terzo) e Charles Leclerc (settimo) hanno lavorato con buona costanza sui long run.

Il team principal Frederic Vasseur commenta quanto visto sulla pista di Sakhir, con una consapevolezza che è stata rafforzata dai tempi messi a segno da Max Verstappen: “Non so se possiamo raggiungere la Red Bull. Credo che ci sia ancora un gap molto ampio da chiudere nei loro confronti. Tutto il resto del gruppo, invece, sarà molto più vicino vettura per vettura. Ci sarà maggiore equilibrio”. (Fonte: Nu.nl).

Il numero uno della scuderia di Maranello spiega come avverrà il percorso di lavoro del team con il Cavallino Rampante: “Tutto deve avvenire passo dopo passo. L’anno scorso abbiamo avuto una stagione difficile. Lo è stata per tutti, tranne che per la Red Bull. Dopo un avvio molto complicato ci siamo ripresi bene, quindi ora è importante continuare su questa strada. Se le regole rimarranno le stesse, le vetture si avvicineranno a livello di concetto, ma se inizi a copiare le idee degli altri, rimarrai sempre un passo indietro”.