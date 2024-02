F1, risultati prima giornata Test Sakhir 2024: la classifica dei tempi. Subito Verstappen

Max Verstappen ha chiuso al comando il Day-1 dei test pre-stagionali del Bahrain riservati alla F1, confermando di essere sempre lui l’uomo da battere. Sul tracciato di Sakhir, dopo 143 giri completati, ha messo a segno il tempo di 1:31.344 rifilando distacchi abissali a tutti. Alle sue spalle Lando Norris (McLaren) con 1.140 di ritardo e il miglior tempo di 1:32.484. In terza posizione la prima Ferrari, quella di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha messo a segno il tempo di 1:32.584 a 1.240 dalla vetta.

Quarta posizione per Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB F1 Team) con il tempo di 1:32.727 a 1.255, mentre è quinto il francese Pierre Gasly (Alpine) in 1:32.805 a 1.461, davanti al canadese Lance Stroll (Aston Martin) sesto in 1:33.007 a 1.663. Settimo, invece, Charles Leclerc. Il monegasco ha centrato un buon 1:33.247 a 1.903 dalla vetta.

Ottavo crono per Fernando Alonso (Aston Martin) in 1:33.385 a 2.041 da Verstappen, quindi nono l’australiano Oscar Piastri (McLaren) in 1:33.658 a 2.314. Chiude la top10 il cinese Guanyu Zhou (Stake F1 Team Kick Sauber) in 1:33.871 a 2.527, mentre è 12° George Russell (Mercedes) con il miglior tempo di 1:34.109.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica dei tempi della prima giornata dei test pre-stagionali di Sakhir.

CLASSIFICA TEMPI DAY-1 TEST F1 SAKHIR

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.344 143

2 Lando NORRIS McLaren+1.140 73

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.240 69

4 Daniel RICCIARDO RB+1.255 52

5 Pierre GASLY Alpine+1.461 61

6 Lance STROLL Aston Martin+1.663 54

7 Charles LECLERC Ferrari+1.903 64

8 Fernando ALONSO Aston Martin+2.041 77

9 Oscar PIASTRI McLaren+2.314 57

10 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.527 63

11 Logan SARGEANT Williams+2.538 21

12 George RUSSELL Mercedes+2.765 122

13 Yuki TSUNODA RB+2.792 64

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+3.087 68

15 Alexander ALBON Williams+3.243 40

16 Esteban OCON Alpine+3.333 60

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.348 66

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.562 82

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – – –

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – – –