F1, Christian Horner sempre più nell’occhio del ciclone. Cosa farà la Red Bull?

Mentre il Mondiale di Formula Uno 2024 è pronto per il via, dato che nel corso del weekend in arrivo si disputerà il Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir, tutti si chiedono in quale modo la Red Bull sarà in grado di dominare la scena anche in questa stagione. Dopo un 2023 nel quale Max Verstappen e company hanno riscritto il libro dei record, si annuncia una nuova annata di pari grado?

Tutti i segnali, vista anche la RB20 nei test pre-stagionali, porterebbero verso il “sì”. C’è una piccola, grande, incognita. Lo tsunami che si è abbattuto, e si sta abbattendo, sul team principal della scuderia di Milton Keynes, Christian Horner. Dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto si è scritto e detto molto. Ora i nodi stanno venendo al pettine con una domanda inevitabile: sarà ancora lui il team principal in questo 2024?

La decisione dovrebbe arrivare a breve, se non brevissimo. Questione di giorni, forse addirittura di ore, con il nativo di Leamington Spa chiamato a difendersi da accuse che potrebbero stroncare completamente la sua carriera. Non è dato a sapersi come andranno le cose ma, di sicuro, il clima interno alla Red Bull, idilliaco fino al Gran Premio di Abu Dhabi 2023, si sta incrinando pesantemente.

Secondo quanto riportato dal Times, poi, tutto sarebbe acuito da ragioni lavorative e famigliari molto delicate. Per quale motivo? Horner, ad esempio, lavorerebbe ancora insieme alla dipendente che, con la sua denuncia, ha dato il via al procedimento in corso da inizio febbraio. E se inizialmente si parlava di comportamenti inappropriati, si è rapidamente passati ad una vera e propria accusa di molestie, come confermato dal quotidiano olandese De Telegraaf.

In poche parole: come si può affrontare un Mondiale di Formula Uno (con la bellezza di 24 appuntamenti) in un contesto simile? Un cruccio non da poco per il team anglo-austriaco, una speranza per tutti gli avversari. Una piccola possibile crepa che nessuno aveva pensato potesse materializzarsi in uno scenario perfetto…