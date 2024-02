Etoile de Bessèges 2024, il francese Vaquelin vince la cronometro finale. Pedersen trionfa nella generale

Mads Pedersen arpiona il successo nella classifica generale all’Etoile de Bessèges 2024. Il danese, dopo aver vinto la cronometro finale l’anno scorso, trema nella prova contro il tempo conclusiva per via della prestazione strabordante del francese Kévin Vaquelin, che si prende il successo di tappa e va ad un passo dal rovinare la festa al classe 1995 per quel che riguarda la classifica generale.

Il fracese classe 2001, in forza all’Arkéa – B&B Hotels, percorre i 10,645 km previsti nella prova contro il tempo di oggi con una media di 42.447 km/h e si impone con il tempo irreale di 15’02”. Poderosa l’azione del transalpino, che si mangia letteralmente le strade di Alès, compreso lo strappo finale in cima al quale può finalmente esultare, anche se il rimpianto per la vittoria sfiorata nella generale è indubbio che ci sia. Per Vauquelin è il quarto successo in carriera, il primo in una prova a cronometro. Seconda posizione al traguardo per il danese Mads Pedersen, che finisce a 10″ dalla vittoria di tappa ma riesce, per appena 2″, a mantenere sulle sue spalle la maglia di leader della generale. Il classe 1995 della Lidl-Trek vince così la 54esima edizione della kermesse francese, diventando il primo danese ad imporsi, dopo il secondo posto del connazionale Mattias Skjelmonse dello scorso anno.

Arrivano ottimi segnali anche dall’azzurro Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), che chiude la cronometro conclusiva in terza posizione con il tempo di 15’34” con una media di 41.821 km/h, a 14″ dal vincitore. Per l’azzurro un buon debutto stagionale, con questa prestazione che gli vale il podio in generale: Bettiol infatti passa dall’undicesima piazza alla terza, chiudendo a 32″ da Pedersen, pagando forse la caduta della prima tappa.

Scorrendo la classifica troviamo poi l’irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) a 22″ dal vincitore odierno, che precede di appena due secondi l’americano Sean Quinn, che a sua volta stacca di 3″ il britannico Simon Carr. Più staccato invece lo svizzero Stefan Bissinger, settimo a 36″ dal vincitore, che chiude però un dominio della EF Education-EasyPost per quel che riguarda le posizioni di vertice. A completare la top-10 di questa cronometro conclusiva troviamo il lettone Tom Skujins (Lidl – Trek) a 36″, il francese Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 38″ e il belga Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) a 40″.