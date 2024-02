F1, Horner scagionato: resta alla Red Bull! C’è il comunicato ufficiale

Christian Horner è stato scagionato dall’accusa di comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente della Red Bull: al termine dell’indagine interna il procedimento è stato respinto e, nonostante ci sia la possibilità che venga fatto ricorso in merito da chi ha sporto denuncia, al momento Horner resterà alla Red Bull.

La decisione arriva proprio alla vigilia del GP del Bahrein, in modo da dare serenità a tutta la squadra all’inizio della stagione 2024 di F1: il team principal viene dunque confermato, come riporta la Gazzetta dello Sport, che riporta il comunicato stampa della scuderia.

La nota ufficiale della Red Bull: “L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Horner è completa e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta. Il denunciante ha diritto di ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l’indagine sia stata giusta, rigorosa ed imparziale“.

Non vi saranno ulteriori comunicati in merito: “Il rapporto dell’indagine è confidenziale e contiene le informazioni private delle parti e dei terzi che hanno collaborato alle indagini, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà ad impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro“.