Italia terza nella classifica a punti dei Mondiali Indoor! Risultato storico con 4 medaglie

L’Italia ha concluso al terzo posto nella classifica a punti dei Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. La nostra Nazionale si è resa protagonista di un fantastico fine settimana a Glasgow e ha toccato quota 50 punti, a una sola lunghezza di distacco dalla Gran Bretagna (sorpasso avvenuto nei conclusivi 1500 femminili). USA inarrivabili e autentici dominatori con addirittura 195 punti. Si tratta del miglior risultato della storia per il Bel Paese (il precedente record era di 39 nel 1989, con l’annesso quarto posto).

L’Italia, capace di precedere Etiopia (49), Belgio (45), Nuova Zelanda (44) e Paesi Bassi (42), ha conquistato quattro medaglie: argenti con Lorenzo Simonelli (getto del peso) e Mattia Furlani (salto in lungo), bronzi con Zaynab Dosso (60 metri) e Leonardo Fabbri (getto del peso). È mancato il guizzo d’oro, ma il movimento tricolore si è rivelato in grande salute e può guardare con ottimismo verso gli appuntamenti estivi: gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 ad agosto.

Non soltanto i podi, ma anche tanti piazzamenti di lusso che hanno contribuito a raggiungere questo risultato nella placing table. Vanno infatti ricordati i quarti posti di Zane Weir (getto del peso), Catalin Tecuceanu (800 metri) e Sveva Gerevini (pentathlon). Quinta piazza per Emmanuel Ihemeje (salto triplo), settima posizione per Pietro Arese (3000 metri) e Larissa Iapichino (salto in lungo), ottavo posto per Chituru Ali (60 metri). Ricordiamo che i vincitori guadagnano 8 punti, 7 per i secondi posti, poi a calare fino al punto dell’ottavo.

CLASSIFICA A PUNTI MONDIALI INDOOR ATLETICA 2024