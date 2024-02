Cosa é successo a Sofia Goggia: grave infortunio e Coppa del Mondo di discesa verso l’addio

Si è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della FISI, ma la notizia è sicuramente importante e seria dal punto di vista sportivo. Stando a quelle che sono le informazioni riportate dalle testate più autorevoli, Sofia Goggia si sarebbe procurata la frattura di tibia e perone della gamba destra.

Il tutto sarebbe accaduto nel corso di una sessione di allenamento questa mattina a Temù, la località bresciana dove già nel periodo natalizio la campionessa bergamasca aveva lavorato in preparazione agli appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino.

Allenandosi in gigante sulla pista Casola di Pontedilegno, un’inforcata a una porta con la gamba destra avrebbe causato l’infortunio descritto. Non resta che attendere l’ufficialità da parte della Federazione, ma è chiaro che se tutto fosse confermato le ambizioni di Sofia di vincere per la quinta volta la Coppa del Mondo di discesa sfumerebbero.

L’azzurra attualmente è in vetta alla classifica con 350 punti, con un margine di vantaggio di 89 lunghezze sull’austriaca Stephanie Venier e di 141 sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Mancando quattro discese al termine, ovvero due a Crans-Montana (Svizzera) il 16 e il 17 febbraio, una a Kvitfjell (Norvegia) e l’ultima a Saalbach-Hinterglemm (Austria) il 23 marzo, si comprende bene come per Goggia ci sia poco da fare.