Cosa è successo a Lisa Vittozzi: il problema al primo poligono e quanti secondi ha perso. Ma è arrivato l’oro…

Lisa Vittozzi si è laureata campionessa del mondo nella 15 km individuale di biathlon nel corso della rassegna iridata di Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca: fondamentale il 20/20 al poligono, ma importantissimi sono stati anche i nervi d’acciaio mostrati dalla sappadina.

L’azzurra, infatti, è incappata in un problema tecnico al primo poligono: Vittozzi, come lei stessa ha spiegato alla FISI a fine gara, non è riuscita a scaricare il colpo ed ha dovuto inserirlo nuovamente. Per effetto di questo problema l’azzurra ha aperto dopo 33″1.

A conti fatti questo scherzo del destino è costato alla 29enne circa 15″, se confrontiamo il primo dato con quello del secondo poligono a terra (la terza serie di tiro complessiva), nella quale, invece, l’azzurra ha rilasciato il primo colpo dopo 18″9, con 14″2 risparmiati.

Nonostante l’intoppo, però, l’azzurra ha vinto egualmente la medaglia d’oro, grazie ad una condotta di gara perfetta, col terzo tempo totale sugli sci che è andato a compensare il 74° shooting time complessivo anche a causa del problema tecnico che l’ha condizionata nella prima serie.