Coppa Davis 2024, gli Stati Uniti sono la prima squadra alle Finals, Serbia a un passo dall’eliminazione

Iniziata la caccia all’Italia: gli azzurri hanno conquistato l’ultima edizione della Coppa Davis a Malaga ed è già tempo di play-off per qualificarsi ai gironi di settembre dell’edizione 2024.

Diverse sono le Nazionali illustri impegnate, tra cui gli Stati Uniti che sono la prima formazione a qualificarsi per le Finals: netto il successo sul campo neutro di Vilnius contro l’Ucraina. Confronto che è cominciato ieri con la vittoria stentata da parte di Sebastian Korda sul numero 342 del mondo Oleksii Krutykh in tre set per proseguire poi con la vittoria da parte di Christopher Eubanks ai danni del numero 498 del mondo Viacheslav Bielinskyi. A concludere l’opera ci ha pensato il doppio composto da Krajicek e Ram.

Chi non se la passa bene invece è la Serbia che, orfana di Novak Djokovic, è sotto 2-0 a Kraljevo contro la Slovacchia. Netto è stato il capitombolo di Miomir Kecmanovic, eroe a Malaga, contro Lukas Klein con lo score di 7-6(2) 6-2. A peggiorare ulteriormente la situazione per i balcanici è stato il k.o. di Dusan Lajovic contro Alex Molcan con il punteggio di 4-6 6-2 6-0. Servirà un’impresa alla squadra di Viktor Troicki per passare il turno. Vantaggio di 2-0 anche della Finlandia in casa contro il Portogallo grazie ai successi di Otto Virtanen su Nuno Borges ed Emil Ruusuvuori su Joao Sousa.

Equilibrio totale invece nelle altre sfide: 1-1 tra Olanda e Svizzera con il successo di Tallon Griekspoor su Marc-Andrea Huesler (7-6(3) 7-6(3)) e il colpaccio del giovane Leandro Riedi che ha sorpreso un opaco Botic van de Zandschulp (6-4 7-6(3)). Parità anche tra Ungheria e Germania con un super Dominik Koepfer che ha battuto 6-2 7-6(4) Fabian Marozsan e Marton Fucsovics ha risposto battendo Jan-Lennard Struff 6-3 7-5. Pareggio anche tra Svezia e Brasile con il successo di Thiago Monteiro su Karl Friberg per 6-3 7-6(5) che ha portato avanti i sudamericani e il punto del pareggio griffato Elias Ymer in rimonta su Gustavo Heide 4-6 6-1 6-3.