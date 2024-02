LIVE Conegliano-Milano, Finale Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA: nuova sfida tra Haak ed Egonu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per la finale della Coppa Italia di volley femminile 2024. Al PalaTrieste è finalmente arrivato il momento di assegnare uno dei trofei più ambiti per le compagini del nostro Campionato e ancora una volta a giocarsi l’atto conclusivo saranno Conegliano e Milano.

Stagione fino a questo momento da incorniciare per Conegliano che tra Supercoppa Italiana, Champions League, Campionato e Coppa Italia non ha ancora perso un match! Le Pantere sono le favorite tecniche della gara e ieri, superando con un netto 3-0 Chieri in semifinale, hanno dimostrato ancora una volta di essere la squadra da battere. Milano, al momento seconda in Campionato, dopo una serie di match complessi, ieri è tornata al successo superando in una vera e propria battaglia Scandicci. La sfida tra queste due formazione rappresenta ormai un grande classico del nostro Campionato, nel corso degli ultimi anni i trofei importanti si sono sempre decisi tra queste due squadre e praticamente sempre ad avere la meglio sono state le Pantere, nei tre precedenti in stagione Milano è riuscita a vincere appena due set. Molto delle sorti di questo match passerà dalle sorti di Paola Egonu ed Isabelle Haak, ma Conegliano ha più volte dimostrato di avere nella squadra il suo punto di forza. Le lombarde, se vorranno avere chances, non potranno permettersi quei passaggi a vuoto a cui spesso sono abituate.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per la finale della Coppa Italia di volley femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:15!