Combinata nordica femminile, Hagen vince la Gundersen di Otepää e ipoteca la Coppa del Mondo. 13ma Dejori

Ida Marie Hagen risponde prontamente a Gyda Westvold Hansen e conquista una vittoria pesantissima nella seconda competizione individuale del weekend di Otepää (Estonia), sede del sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica. Dopo la mass start di ieri, quest’oggi si è disputato il classico format della Gundersen con salto da trampolino piccolo e a seguire 5 km di fondo.

Hagen, al dodicesimo podio (sempre prima o seconda) su altrettante gare disputate quest’inverno, ha avuto il merito di limitare i danni nel segmento di salto (quarta a 31″ dalla leader, ma davanti alle sue compagne di squadra) per poi fare la differenza come di consueto sugli sci stretti e festeggiare il sesto successo della stagione con un margine di 20″ sulla giapponese Haruka Kasai (terzo podio in carriera), la migliore del lotto sul trampolino.

La nipponica ha interrotto così una sequenza di 13 doppiette norvegesi consecutive nel massimo circuito femminile, resistendo alla rimonta di un’ottima Westvold Hansen (vincitrice della mass start ieri), terza a 29″ dalla vetta, che ha pagato però a caro prezzo il settimo posto odierno sul trampolino sprofondando a -100 punti da Hagen nella classifica generale di Coppa del Mondo. Quarta posizione a 35″ per la tedesca Jenny Nowak, quinta a 37″ per la norvegese Mari Leinan Lund.

Bella prestazione sugli sci ma risultato finale al di sotto delle aspettative per la migliore delle azzurre, Daniela Dejori, che ha recuperato cinque posizioni nel segmento di fondo chiudendo 13ma a 2’54” dalla vincitrice. 16ma Veronica Gianmoena a 3’09”, conservando la posizione di partenza al via della Gundersen.