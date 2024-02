Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2024. Jarl Magnus Riiber diserta la sua ‘Bestia Nera’

L’ottava tappa della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 si disputerà a Lahti (Finlandia) il 2 e 3 marzo. Le gare in programma sono due, di cui una sola individuale, prevista nella giornata di domenica nel format canonico. Sabato, invece, ci sarà una team sprint.

Non c’è più alcun pathos nella rincorsa alla Sfera di cristallo, ormai vinta per la quinta volta in carriera da Jarl Magnus Riiber. Il fenomenale norvegese ha peraltro un rapporto difficile con la località dove si gareggerà nel weekend.

Qui, in tempi andati, buttò alle ortiche una vittoria certa sbagliando clamorosamente strada in vista del traguardo. Soprattutto, in questo luogo si procurò il famigerato infortunio a una spalla che, ancora oggi, lo tormenta (seppur senza comprometterne la competitività).

Forse anche per questo ha deciso di non prendere parte alla tappa corrente, restando in patria per preparare al meglio gli appuntamenti di Oslo e Trondheim.

Località: Lahti (Finlandia)

Dimensioni trampolino: HS130 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1926 (Mondiali)

Ingresso nel calendario: marzo 1984

Ultima apparizione: marzo 2023

Gare ospitate: 56

Eventi di rilievo organizzati

Mondiali 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017

Verrà ospitata anche l’edizione 2029.

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2015 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2017 (LH/10) {CDM} – Eric FRENZEL (GER)

2017 (LH/10) {CDM} – Fabian RIEßLE (GER)

2017 (NH/10) {WCH} – Johannes RYDZEK (GER)

2017 (LH/10) {WCH} – Johannes RYDZEK (GER)

2018 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2020 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2021 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 – RYDZEK Johannes [GER] (5-1-3)

9 – WATABE Akito [JPN] (3-5-1)

4 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (3-1-0)

3 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-1-1)

3 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-2-1)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-1-1)

2 – ILVES Kristjan [EST] (0-1-1)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-1-0)

1 – SEIDL Mario [AUT] (0-0-1)

1 – YAMAMOTO Ryota [JPN] (0-0-1)

1 – LAMPARTER Johannes [AUT] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

58 (20-20-18) – GERMANIA [All-Inclusive]

43 (18-13-12) – NORVEGIA

22 (8-7-7) – FINLANDIA

16 (2-7-7) – AUSTRIA

15 (6-5-4) – GIAPPONE

5 (0-0-5) – FRANCIA

4 (2-0-2) – USA

2 (0-2-0) – URSS

2 (0-1-1) – ESTONIA

1 (0-1-0) – SVEZIA

ITALIA

L’Italia non è mai riuscita a salire sul podio in una gara tenutasi a Lahti. I migliori risultati sono due quarti posti ottenuti da Andrea Longo, peraltro in due inverni differenti. Il trentino si piazzò ai piedi del podio sia il 28 febbraio 1992 che il 2 marzo 1996.

TEAM SPRINT

Lahti è la località dove si è disputato il numero più elevato di gare in questo format. Se ne contano ben 11, compresa quella dei Mondiali 2017.

2013 – Rydzek/Frenzel (Germania)

2014 – Klemetsen/Graabak (Norvegia)

2015 – Rießle/Rydzek (Germania)

2016 – Rydzek/Rießle (Germania)

2017 – Frenzel/Rydzek (Germania)

2018 – Denifl/Gruber (Austria)

2019 – Herola/Hirvonen (Finlandia)

2020 – Graabak/Riiber (Norvegia)

2021 – Graabak/Riiber (Norvegia)

2022 – Oftebro/Graabak (Norvegia)

2023 – Schmid/Geiger (Germania)