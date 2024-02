Slittino: Max Langenhan salterà l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Sigulda per problemi fisici

La Coppa del Mondo l’ha ufficialmente portata a casa, al termine di una stagione devastante nella quale ha dominato in lungo e in largo (sei vittorie, un’infinità di podi e quota 1000 punti sfiorati). Max Langenhan però non potrà chiudere in bellezza perché non parteciperà all’ultima tappa di Sigulda.

Arrivata oggi la rinuncia da parte del teutonico: non sarà al via della gara conclusiva del massimo circuito internazionale in Lettonia a causa di un problema alla schiena.

Il commento del direttore della Nazionale tedesca Norbert Loch: “Per precauzione abbiamo escluso Max dalla squadra di Coppa del Mondo a causa del suo infortunio alla schiena. Questo deve essere curato immediatamente e la salute viene prima di tutto. Dobbiamo pensare al futuro del giovane atleta e non dobbiamo correre rischi per la salute”.

Le parole di Langenhan: “Ora devo concentrarmi sul recupero al meglio delle mie possibilità e sul tornare in pista il più velocemente possibile”.