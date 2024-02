Snowboard: annullato il PSL di Coppa del Mondo a Berchtesgaden

Continui problemi in questo inverno, non si placano ovviamente con l’arrivare della primavera. Mancano ancora più di due settimane, ma è già ufficiale che non si disputerà a Berchtesgaden l’ultima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo.

In terra teutonica c’era in programma un PSL il diciassette marzo, è stato ufficialmente annullato a causa della mancanza di neve nella località.

Nel caso in cui la gara non sarà recuperata ci sarebbe l’ufficialità della sfera di cristallo assegnata all’austriaco Benjamin Karl che guida la classifica con 103 punti di margine su Daniele Bagozza.

Ancora resta il dubbio: il PSL infatti potrebbe essere recuperato sempre in Germania, a Winterberg, sede della gara in programma il 9 marzo.