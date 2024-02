Ciclocross: Mathieu van der Poel domina i Mondiali di Tabor, sesto titolo iridato

Con Mathieu van der Poel non c’è davvero storia. In quella che, forse, potrebbe essere la sua ultima gara della carriera nel ciclocross (ha rivelato di volersi concentrare maggiormente sulla strada in futuro), il fenomeno olandese mette a segno l’ennesimo capolavoro trionfando a Tabor nei Mondiali, con un dominio nettissimo.

Una gara a parte, come ci ha ben abituato: è partito nel primo giro e i rivali l’hanno rivisto solo al traguardo. Sesto titolo iridato in un palmares formidabile che conta 162 vittorie. Meglio di lui a livello di maglie arcobaleno c’è solamente Eric De Vlaeminck a quota sette.

Costretti a lottare per il podio tutti gli altri contendenti. A 37” gran gara per il connazionale di van der Poel Joris Nieuwenhuis che chiude con la medaglia d’argento al collo, mentre il podio lo completa il belga Michael Vanthourenhout. In una top-5 tutta olandese e belga troviamo anche Pim Ronhaar ed Eli Iserbyt.

Discreta gara in casa Italia per Filippo Fontana: il classe 2000 chiude in diciassettesima piazza, a 3’35” dalla vetta. 30mo invece Gioele Bertolini.

