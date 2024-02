Ciclismo su pista, Nations Cup 2024: Elia Viviani è secondo nell’omnium ad Adelaide

Seconda giornata della prima tappa della Nations Cup di ciclismo su pista in quel di Adelaide (Australia). Dopo il terzo posto di ieri raccolto dal quartetto maschile, oggi è arrivato un altro podio per i colori italiani grazie a Elia Viviani nell’omnium.

La medaglia d’oro di Rio 2016 si è infatti guadagnata il secondo posto nell’omnium, la sua gara prediletta anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il veronese è partito forte chiudendo in testa lo scratch e raccogliendo 40 punti, salvo poi chiudere in settima posizione la tempo race e in nona l’eliminazione, presentandosi alla corsa a punti secondo a sei punti di distacco dal canadese Dylan Bibic. Viviani ha recuperato, ma ha concluso secondo a 104 punti come il suo avversario, poiché Bibic si è piazzato meglio nello sprint finale.

Nella velocità femminile Miriam Vece non è riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale: la lombarda ha passato il taglio delle qualificazioni facendo segnare il 13° tempo (10.803), passando anche i sedicesimi di finale contro la canadese Jackie Boyle. Lo stop è arrivato agli ottavi, quando l’azzurra si è arresa per soli 64 millesimi alla britannica Katy Marchant.

Nel keirin eliminazione al primo turno invece per Mattia Predomo e Matteo Bianchi, che sono arrivati quinti nelle loro batterie. Gli azzurri non sono riusciti neppure ad approdare al round successivo tramite i ripescaggi, arrivando in fondo nelle rispettive batterie. Keirin che è stato vinto a sorpresa dal malese Mohd Azizulhasni Awang. Buon sesto posto per quanto riguarda Martina Alzini e Martina Fidanza nella madison con 9 punti: vittoria per la Gran Bretagna guidata da Archibald e Barker.