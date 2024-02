Chi vince il Mondiale di F1? Le quote dei book-makers per le scommesse

Il count-down è ufficialmente scattato. Manca sempre meno al via ufficiale del Mondiale di Formula Uno 2024. Con il Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir (si gareggerà sabato 2 marzo alle ore 16.00 italiane) scatterà un campionato che ci condurrà fino al gran finale di Abu Dhabi con una cavalcata di 24 appuntamenti.

Dopo tre titoli consecutivi è ancora una volta Max Verstappen il grande favorito per la conquista del titolo. L’olandese, assieme a una straordinaria RB20, è pronto a dominare di nuovo la scena. Questo lo possiamo affermare sia per quanto visto in pista nell’ultima annata e nei test pre-stagionali disputati sempre a Sakhir ma, anche, per quello che hanno espresso i siti di scommesse.

Secondo i bookmakers, infatti, non ci sono troppi dubbi. Max Verstappen vincerà il quarto titolo iridato di fila. Le quote sul suo successo sono davvero bassissime. Si passa dall’1.10 all’1.20. Sintomo che il pilota class 1997 sia pronto a fare un sol boccone degli avversari anche in questo 2024. Già, gli avversari. Che ne sarà di loro?

Le quote per il resto del gruppo sono elevate. Charles Leclerc, per esempio, varia tra gli 11.0 ed i 14.0. Lando Norris tra gli 11.0 ed i 16.0, mentre Lewis Hamilton a sua volta passa dagli 11.0 ai 16.0. Per tutti gli altri, quindi Carlos Sainz, George Russell, Sergio Perez e Fernando Alonso siamo attorno ai 25.0.