Chi è Zhanle Pan: il cinese che ha frantumato il record dei 100 sl in staffetta

Non parliamo di un illustre sconosciuto. Il cinese Zhanle Pan ha realizzato qualcosa di sensazionale quest’oggi, ovvero il nuovo record del mondo dei 100 stile libero nei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar). L’asiatico, nella prima frazione della staffetta 4×100 sl (oro mondiale), ha migliorato il 46.86 del rumeno David Popovici e portato il nuovo limite a 46.80.

Ma chi è questo atleta? Parliamo di un classe 2004 che ha raccolto non pochi risultati negli Asian Games, ovvero 3 ori, 3 argenti e 1 bronzo e i cui riscontri sono in costante crescita nella velocità dello stile libero. Ai Mondiali 2023 di Fukuoka dell’anno scorso, Pan giunse quarto a un centesimo dal bronzo del francese Maxime Grousset, stabilendo il nuovo record asiatico di 47.43. Un risultato dal sapore di replica, visto che a Budapest nel 2022 era stato sempre quarto in 47.79 nella rassegna iridata nella gara regina.

Se si va a dare un’occhiata ai suoi riscontri il nuotatore cinese è stato in grado di nuotare crono da 47″ in nove circostanze e già prima del super crono di oggi aveva abbattuto il muro dei 47″, ovvero nel corso dei Giochi Asiatici del 24 settembre 2023 (46.97). Siamo quindi al cospetto non di un velocista che ha trovato la gara della vita, ma di uno che sta mettendo insieme i pezzi del puzzle, avendo 19 anni.

PROGRESSIONE ZHANLE PAN

1. 46.80 11 febbraio 2024

2. 46.97 24 settembre 2023

3. 47.06 28 settembre 2023

3. 47.22 1° maggio 2023

4. 47.43 27 luglio 2023

5. 47.60 13 dicembre 2023

7. 47.65 21 luglio 2022

8. 47.67 23 luglio 2023

9. 47.79 13 dicembre 2023

10. 47.79 22 luglio 2022

11. 47.84 26 luglio 2023

Ecco che la Cina, quindi, oltre al ranista Qin Hayang, assente a Doha per prepararsi al meglio in vista dei Giochi di Parigi, può contare su un altro nuotatore di altissimo livello, con le possibilità di aggiudicarsi i 100 sl e nello stesso tempo dare un contributo alla staffetta 4×100 sl come oggi e anche alla 4×100 mista. In tutti i casi, brutte notizie per i rivali in chiave olimpica.