Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 21 al 25 febbraio. Programma, tv, streaming

Senza alcuna pausa, gli sport invernali torneranno a prendersi la scena già domani, quando riprenderà la Coppa del Europa di sci alpino. Nel fine settimana, invece, spazio alla tappa italiana per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, in programma in Val di Fassa dal 24 al 25 gennaio.

Gare di Coppa del Mondo protagoniste anche per quanto concerne salto con gli sci, snowboard, sci freestyle, slittino e sci alpinismo, mentre si disputeranno i Mondiali di bob e skeleton, infine ci sarà spazio per i Mondiali junior sia nel biathlon che nello short track.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 21-25 FEBBRAIO 2024

SCI ALPINO

Mer. 21/02/24 – Coppa Europa – SL femminile Malbun (Lie)

Mer. 21/02/24 – Coppa Europa – SG maschile Sella Nevea (Ita) – ore 11.00

io. 22/02/24 – Coppa Europa – SL femminile Malbun (Lie)

Gio. 22/02/24 – Coppa Europa – SG maschile Sella Nevea (Ita) – ore 11.00

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – SG femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – GS maschile Palisades Tahoe (Usa) – ore 19.00 e 22.00, diretta tv Raisport

Sab. 24/02/24 – Coppa Europa – GS femminile Oberjoch (Ger)

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – SG femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – SL maschile Palisades Tahoe (Usa) – ore 19.00 e 22.00, diretta tv Raisport

Dom. 25/02/24 – Coppa Europa – GS femminile Oberjoch (Ger)

SCI DI FONDO

Sab. 24/02/24 – Opa Games sr/jr – 10 km TC maschile e femminile Schilpario (Ita)

Dom. 25/02/24 – Opa Games sr – 20 km TL maschile Schilpario (Ita)

Dom. 25/02/24 – Opa Games sr – 10 km TL femminile Schilpario (Ita)

Dom. 25/02/24 – Opa Games jr – 20 km TL maschile e 10 km TL femminile Schilpario (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 22/02/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HS235 maschile Obestdorf (Ger) – ore 16.40, diretta tv Eurosport

Ven. 23/02/24 – Coppa del Mondo – Superteam HS235 maschile Obestdorf (Ger) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – HS235 maschile Obestdorf (Ger) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 13.45, diretta tv Eurosport

Sab. 24/02/24 – Continental Cup – Gara-1 e gara-2 HS133 maschile Iron Mountain (Usa) – ore 22.00 e 23.30

Sab. 24/02/24 – Alpen Cup – HS104 maschile e femminile Planica (Slo)

Sab. 24/02/24 – Fis Cup – HS98 maschile Villach (Aut) – ore 10.35

Sab. 24/02/24 – International Continental Cup – HS98 femminile Villach (Aut) – ore 15.30

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – HS235 maschile Obestdorf (Ger) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 13.45, diretta tv Eurosport

Sab. 24/02/24 – Continental Cup – HS133 maschile Iron Mountain (Usa) – ore 21.00

Sab. 24/02/24 – Alpen Cup – HS104 maschile e femminile Planica (Slo)

Sab. 24/02/24 – Fis Cup – HS98 maschile Villach (Aut) – ore 11.50

Sab. 24/02/24 – International Continental Cup – HS98 femminile Villach (Aut) – ore 09.15

COMBINATA NORDICA

Sab. 24/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS104/4 km maschile Planica (Slo)

Sab. 24/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS104/2 km femminile Planica (Slo)

Dom. 25/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS104/4 km maschile Planica (Slo)

Dom. 25/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS104/2 km femminile Planica (Slo)

BIATHLON

Ven. 23/02/24 – Mondiali giovani – Staffetta mista Otepae (Est) – ore 09.30, diretta www.biathlonworld.com

Ven. 23/02/24 – Mondiali junior – Staffetta mista Otepae (Est) – ore 13.00, diretta www.biathlonworld.com

Sab. 24/02/24 – Mondiali giovani – Individuale maschile Otepae (Est) – ore 09.30, diretta www.biathlonworld.com

Sab. 24/02/24 – Mondiali giovani – Individuale femminile Otepae (Est) – ore 13.00, diretta www.biathlonworld.com

Dom. 25/02/24 – Mondiali junior – Individuale maschile Otepae (Est) – ore 09.30, diretta www.biathlonworld.com

Dom. 25/02/24 – Mondiali junior – Individuale femminile Otepae (Est) – ore 13.00, diretta www.biathlonworld.com

SNOWBOARD

Mer. 22/02/24 – Coppa Europa – SBS maschile e femminile Prato Nevoso (Ita) – ore 11.30

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – PGS maschile e femminile Krynica (Pol) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Sab. 24/02/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Grasgehren (Ger)

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – PGS maschile e femminile Krynica (Pol) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Dom. 25/02/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Grasgehren (Ger)

FREESTYLE

Gio. 22/02/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.30

Ven. 23/02/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.30

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – SX-1 maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.15, diretta tv Eurosport

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – SX-2 maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.15, diretta tv Eurosport

Dom. 25/02/24 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Pratonevoso (Ita) – ore 11.30

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 24/02/24 – Coppa del Mondo – Nations Cup Sigulda (Let) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – Singolo femminile Sigulda (Let) – ore 09.00 e 10.25, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – Doppio maschile Sigulda (Let) – ore 11.55 e 13.40, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – Doppio femminile Sigulda (Let) – ore 12.43 e 14.32, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – Singolo maschile Sigulda (Let) – ore 09.27 e 11.35, diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – Sprint singolo femminile (ore 13.30)/doppio maschile (ore 14.15)/, doppio femminile (ore 14.45)/singolo maschile (ore 15.30 Sigulda (Let), diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 24/02/24 – Mondiali – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 24/02/24 – Mondiali – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SKELETON

Gio. 22/02/24 – Mondiali – Gara femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Gio. 22/02/24 – Mondiali – Gara maschile Winterberg (Ger) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 24/02/24 – Mondiali – Staffetta a squadre Winterberg (Ger) – ore 17.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SCI ALPINISMO

Gio. 22/02/24 – Coppa del Mondo – Individuale maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 09.30 e 10.00

Sab. 24/02/24 – Coppa del Mondo – Staffetta mista Val Martello (Ita) – ore 11.00

Sab. 24/02/24 – Coppa Italia sr/gio – Sprint maschile e femminile Frabosa Sottana (Cn)

Dom. 25/02/24 – Coppa del Mondo – Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 10.30

Dom. 25/02/24 – Coppa Italia sr/gio – Vertical race maschile e femminile Frabosa Sottana (Cn)

SHORT TRACK

22-25 febbraio – Mondiali Junior – Gdansk (Polonia)