Calendario Sei Nazioni rugby 2024 oggi: orari 3 febbraio, programma, tv, streaming

Giorno del debutto per la Nazionale italiana. Allo Stadio Olimpico va in scena Italia-Inghilterra, uno dei due incontri che oggi vanno a completare la prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2024. Poco più tardi spazio anche alla spettacolare sfida tra Galles e Scozia, che chiude questa prima tornata iniziata ieri con la vittoria dell’Irlanda in Francia.

Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma degli incontri odierni. Per il Sei Nazioni 2024 di rugby la diretta tv dei match dell’Italia sarà disponibile su Sky Sport Uno e su TV8, con tutte le altre partite su Sky Sport Arena. La diretta streaming dei match dell’Italia sarà disponibile su Sky Go e Now e su tv8.it, con tutte le altre partite su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dei match dell’Italia sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY 2024 OGGI

Sabato 3 febbraio



Ore 15.15 Italia-Inghilterra – Diretta TV Sky Sport Uno e TV8

Ore 17.45 Galles-Scozia – Diretta TV Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY SABATO 3 FEBBRAIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Foto: Lapresse