Galles-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby 2024: orario, programma, tv, streaming

Ha preso il via ieri sera il Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e a chiudere la prima giornata, questo pomeriggio, a Cardiff scenderanno in campo i padroni di casa del Galles e la Scozia. Un derby britannico tra due outsider che puntano a vincere all’esordio per candidarsi a possibile sorpresa del torneo.

Il Galles sta vivendo oramai da oltre un anno una forte rifondazione come giocatori, ma che arriva anche da tanti, forse troppi, problemi extra sportivi all’interno della Federazione. Nonostante ciò, il ritorno di Warren Gatland ha ridato fiducia alla squadra, che favorita da un girone oggettivamente facile, ha conquistato un insperato accesso ai quarti di finale della Rugby World Cup lo scorso autunno.

Di contro, la Scozia è una squadra che sotto Gregor Townsend ha messo in scena un ottimo rugby, spettacolare e bello da vedere, ma non sempre concreto. Gli scozzesi sono gli eterni incompleti, incapaci di arrivare a lottare per il titolo, nonostante ogni anno riescano a prendersi degli scalpi importanti.

Il calcio d’inizio al Principality Stadium di Cardiff verrà dato alle ore 17:45. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204)), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

