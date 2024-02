Calendario sci di fondo oggi: orari 10 km Minneapolis 2024, programma, tv, streaming

Secondo e ultimo giorno di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 in quel di Minneapolis. La tournée nordamericana va a chiudersi con due 10 km a tecnica libera, che precederanno il poker Lahti-Oslo-Drammen-Falun dei primi 17 giorni di marzo.

Il contingente italiano arriva a questo momento dopo aver finalmente goduto del secondo posto di Federico Pellegrino nella sprint, unito a un ottimo Simone Daprà capace di agguantare la sesta posizione. Considerando anche i notevoli progressi di Elia Barp, è lecito sperare in qualche segnale di ottimo livello. Il tutto ovviamente dando anche un occhio alle varie lotte di testa tra maschile e femminile in ogni possibile senso.

La Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 va in scena oggi a Minneapolis con le 10 km a tecnica libera. Sarà possibile seguire quella maschile in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming anche su SkyGo e DAZN, mentre eurosport.it e Discovery+ trasmetteranno entrambe le gare. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MINNEAPOLIS

Domenica 18 febbraio

Ore 17:30 10 km tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 19:45 10 km tc femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO MINNEAPOLIS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (10 km maschile)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (10 km maschile)

Diretta Live testuale: OA Sport