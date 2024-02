Speed skating, Andrea Giovannini quarto nella Mass Start dei Mondiali. Oro a Swings, 7° Di Stefano

Niente medaglie per l’Italia in questa terza e penultima giornata dei Mondiali 2024 di speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary (Canada), il programma prevedeva come ultima prova la Finale della Mass Start maschile. La gara con partenza in linea vedeva due azzurri al via: Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano.

Attese c’erano sul conto del trentino, vincitore in questa stagione della classifica di specialità di Coppa del Mondo. Giovannini ha interpretato il tutto, in marcatura del belga Bart Swings, sperando di arrivare al meglio possibile nella tornata finale che assegnava il maggior numero di punti. Una strategia sensata per essere in grado di ambire al meglio possibile.

Sono però mancate le gambe al pattinatore tricolore, giunto quarto con il crono 8:41.16. A prevalere è stato proprio Swings che, come fatto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, ha regolato tutti in un arrivo allo sprint sul filo (8:40.67). L’argento è stato conquistato dal padrone di casa Antoine Gélinas-Beaulieu (8:40.70), mentre lo svizzero Livio Wenger (8:40.77) si è messo al collo il bronzo. Settima posizione per Di Stefano (8:42.43).