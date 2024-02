Calendario Mondiali speed skating 2024 oggi: orari 18 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 18 febbraio, quarta e ultima giornata di gare dei Mondiali 2024 di speed skating. Sull’Olympic Oval di Calgary (Canada) andrà in scena un day-4 in cui l’Italia vorrà rimpinguare il proprio bottino di medaglie dopo le prime due giornata. Un bilancio finora eccellente per la compagine tricolore, visti l’oro storico del Team Pursuit maschile e l’argento di Davide Ghiotto.

Saranno proprio il veneto e Michele Malfatti gli osservati speciali odierni. I due azzurri puntano alle medaglie nei 10000 metri, con Ghiotto che vuole confermarsi campione del mondo, dopo il titolo dell’anno scorso a Heerenveen. La forma dimostrata invita all’ottimismo da questo punto di vista, considerando il suo ruolo decisivo nella conquista del metallo più pregiato nella prova dell’inseguimento a squadre.

Più difficile aspettarsi cose importanti nelle altre specialità, dove invece Laura Lorenato, Laura Peveri, Daniele Di Stefano e Alessio Trentini vorranno ottenere un riscontro cronometrico tale da poterli soddisfare. Giova ricordare quanto la presenza di Peveri in questa rassegna iridata sulle singole distanze sia legata al forfait di Francesca Lollobrigida.

La quarta e ultima giornata dei Mondiali 2024 di speed skating a Calgary (Canada) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4.

CALENDARIO MONDIALI SPEED SKATING 2024 OGGI

Domenica 18 febbraio (orari italiani)

20:00 5000 metri donne

21:07 10000 metri uomini

23:08 1500 metri donne

0:03 1500 metri uomini

AZZURRI IN GARA

Domenica 18 febbraio (orari italiani)

20:00 5000 metri donne (Laura Lorenzato)

21:07 10000 metri uomini (Davide Ghiotto e Michele Malfatti)

23:08 1500 metri donne (Laura Peveri)

0:03 1500 metri uomini (Daniele Di Stefano e Alessio Trentini)

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING 2024: COME SEGURLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport