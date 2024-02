Sci di fondo, Federico Pellegrino ruggisce ed è 2° a Minneapolis! Stupisce Simone Daprà!

Per la seconda volta nella stagione 2023-2024 Federico Pellegrino va sul podio individuale in Coppa del Mondo. L’obiettivo lo raggiunge a Minneapolis: gli States tengono a battesimo un’altra vittoria di Johannes Hoesflot Klaebo, ma soprattutto il ritorno in auge del maggiore dei fondisti azzurri. Il tutto dopo una stagione facilmente classificabile come difficile.

In finale la lotta è particolarmente aspra, tant’è che in tre si perdono per strada, per varie ragioni: Simone Daprà, bravissimo a superare un quarto (con Amundsen) e una semifinale (con Grond) difficili, si stacca praticamente subito dopo il primo minuto, il norvegese Even Northug rompe un bastone e lo svizzero Janik Riebli si stacca in salita per non recuperare più.

Restano così a giocarsela Klaebo, Pellegrino e Haavard Solaas Taugboel, solo che, sul rettilineo, l’altro norge finisce sovrastato dai due che da lunghi anni si confrontano in lungo e in largo per qualsiasi neve. Finisce con il ventisettenne di Oslo che vince ancora una volta in 2’54″24, con l’italiano dietro di lui a 27 centesimi e Taugboel a 1″21. Più tardi arrivano Riebli, a 3″31, Northug, a 9″04, e Daprà, a 9″21.

Finisce eliminato nei quarti, al termine di una lotta furiosa con Taugboel e Northug, Elia Barp, che per appena tre centesimi deve arrendersi al pari tempo (2’58″85) dei due norge. Fuori subito anche Michael Hellweger, ma per un contatto con Chanavat nel primo quarto: tra il francese e l’azzurro è il secondo a uscirne peggio, giungendo mezzo minuto dopo Klaebo.