Calendario Mondiali tuffi 2024 oggi: orari 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 4 febbaraio, terza giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nei tuffi il programma prevede preliminari dell’impegnativa gara femminile dalla piattaforma e poi l’atto conclusivo della prova del sincro dal trampolino tre metri, che sarà importante per decidere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

In casa Italia Sarah Jodoin di Maia Biginelli andranno a caccia del pass per la Finale dai 10 metri. Non sarà un target semplice per la concorrenza e il livello richiesto. Non saranno ammessi errori e sarà necessario evitare sporcature nelle rotazioni.

Poi spetterà a Giovanni Tocci e a Lorenzo Marsaglia fare la differenza. Nella gara di ieri dal metro i due sono stati vicini al podio, mettendo in mostra grandi tuffi, ma mancando di un po’ di concretezza. Il caso di Tocci è emblematico. Si spera che quella forma venga confermata in una prova che vale per loro la qualificazione ai Giochi.

La terza giornata dei Mondiali 2024 di tuffi a Doha sarà trasmessa televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2024 OGGI

Domenica 4 febbraio (Orari italiani)

08.00 Piattaforma femminile – Preliminari – Diretta tv su RaiSport HD.

13.30 Sincro dai tre metri maschile – Finale – Diretta tv su RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

08.00 Piattaforma femminile – Preliminari (Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria)

13.30 Sincro dai tre metri maschile – Finale (Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.