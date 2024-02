Calendario Mondiali speed skating 2024 oggi: orari 17 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 17 febbraio, terza giornata di gare dei Mondiali 2024 di speed skating. Sull’Olympic Oval di Calgary (Canada) andrà in scena un day-3 in cui l’Italia vorrà rimpinguare il proprio bottino di medaglie dopo le prime due giornata. Un bilancio finora eccellente per la compagine tricolore, visti l’oro storico del Team Pursuit maschile e l’argento di Davide Ghiotto.

Ebbene, oggi saranno le Mass Start a tenere banco. Nella gara maschile non mancano le attese. Andrea Giovannini, nel terzetto che ha vinto il metallo pregiato ieri nella prova dell’inseguimento a squadre, va a caccia di una soddisfazione personale nella gara con partenza in linea. Nella stagione sono arrivate due affermazioni in Coppa del Mondo, che gli hanno poi permesso di primeggiare nella classifica di specialità del massimo circuito internazionale. Oltre a Giovannini, attenzione a Daniele Di Stefano che potrebbe sorprendere.

Nella Mass Start femminile peserà l’assenza di Francesca Lollobrigida che ha deciso di non prendere parte a questa rassegna iridata e di proiettarsi alla manifestazione mondiale allround di marzo a Inzell (Germania). Spazio quindi a Laura Peveri, che tanto bene ha fatto nel massimo circuito giovanile. La seconda italiana in gara sarà Laura Lorenzato. Nei 1000 metri uomini, infine, David Bosa è la mina vagante della competizione, visto quanto fatto vedere nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA) dove l’azzurro colse un sorprendente terzo posto.

La terza giornata dei Mondiali 2024 di speed skating a Calgary (Canada) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO MONDIALI SPEED SKATING 2024 OGGI

Sabato 17 febbraio (orari italiani)

20:30 Mass Start donne – Semifinale 1

20:50 Mass Start donne – Semifinale 2

21:18 Mass Start uomini – Semifinale 1

21:32 Mass Start uomini – Semifinale 2

22:03 1000 metri donne

22:48 1000 metri uomini

23:44 Mass Start donne – Finale

0:05 Mass Start uomini – Finale

AZZURRI IN GARA

20:30 Mass Start donne – Semifinale 1 (Laura Peveri)

20:50 Mass Start donne – Semifinale 2 (Laura Lorenzato)

21:18 Mass Start uomini – Semifinale 1 (Andrea Giovannini)

21:32 Mass Start uomini – Semifinale 2 (Daniele Di Stefano)

22:03 1000 metri donne (Nessuna italiana iscritta)

22:48 1000 metri uomini (David Bosa)

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING 2024: COME SEGURLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport