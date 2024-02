Speed skating, Francesca Lollobrigida rinuncia ai Mondiali 2024. Laura Peveri a Calgary

La stagione si chiude qui. Francesca Lollobrigida non competerà a Calgary (Canada), sede dei Mondiali 2024 di speed skating sulle singole distanze. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval da domani al 18 febbraio saranno in palio le medaglie e Francesca ha deciso di rinunciare. Una scelta, concordata con la Federazione e lo staff tecnico, in funzione di quanto riguarda il suo privato.

Lollobrigida ha deciso di non dare seguito a un’altra trasferta per ritagliarsi un po’ di spazio per sé e i suoi cari e non accumulare altre fatiche con il piccolo Tommaso al seguito, onnipresente nelle gare a cui Francesca ha preso parte. Una decisione dettata dalle priorità: più importante gareggiare in Coppa del Mondo per garantire più posti all’Italia nel massimo circuito internazionale in vista dell’anno prossimo (stagione pre-olimpica). Una scelta in chiave squadra.

Meglio fermarsi qui, quindi, in una stagione (del ritorno) nella quale i suoi risultati agonistici sono stati ben oltre le più rosee aspettative. Se si pensa a quanto fatto dall’azzurra agli Europei di Heerenveen (Paesi Bassi), ci sono il bronzo nella Mass Start, la quarta nei 1500 e la quinta posizione nei 3000 metri, vicina ai suoi migliori tempi. Una rassegna nella quale Tommaso ha condiviso l’esperienza del podio con sua madre, creando un’atmosfera molto familiare con le due olandesi Marijke Groenewoud e Irene Schouten.

Segnali confortanti che la pattinatrice azzurra si porterà in vista della prossima stagione nella quale vorrà iniziare proprio con il piglio deciso e ambizioso. Al suo posto in Canada ci sarà Laura Peveri e dalla 22enne, in evidenza quest’anno nel circuito internazionale giovanili, ci sono aspettative specialmente nella gara con partenza in linea (Mass Start).